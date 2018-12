Esce di strada e si schianta contro un albero, grave una 41enne

Sono al vaglio della Polizia Municipale le cause che hanno portato all'uscita di strada di una Peugeot 5008 questa mattina a San Felice sul Panaro pochi minuti dopo le ore 13. La monovolume condotta da una cittadina sanfeliciana di 41 anni è infatti finita contro un albero al lato della carreggiata in corrispondenza dell'incrocio tra via Perossaro e via dell'Agricoltura, ai margini del quartiere artigianale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'automedica di Mirandola: l'automobilista è stata estratta dall'auto e stabilizzata, dopodichè accompagnata all'ospdale di Baggiovara con la massima urgenza: le sue condizioni sono infatti apparse subito gravi. La 41enne, G.N. le iniziali, è attualmente ricoverata in Terapia Intensiva e la prognosi è riservata.