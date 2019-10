Si scontra con un escavatore e finisce nel fosso, ferita un'automobilista

Intorno alle ore 12.15 di oggi si è verificato un grave incidente in via Santa Lucia, la strada che attraversa la campagna fra Montale e Castelnuovo. La guidatrice di una Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada, cappottandosi nel fossato sul lato della carreggiata opposto al suo senso di marcia.

Da una prima ricostruzione pare che l'auto - diretta verso Castelnuovo - stesse superando un escavatore, che proprio in quel momento stava per svoltare a sinistra per entrare in un cantiere. Il contatto tra i due mezzi parrebbe essere stato minimo, ma sufficiente a far sbandare l'utilitaria.

L'automobilista - una donna di mezz'età - è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Dopo aver ricevuto le prime cure è stata trasferita all'Ospedale di Baggiovara: i traumi riportati sono apparsi seri, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Municipale di Modena e la circolazione su via Santa Lucia è proseguita in modo regolare.