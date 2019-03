Camion investe un furgone, un ferito e disagi a San Damaso

Mattinata difficile lungo via Vignolese, alle porte di Modena. Intorno alle ore 9 un incidente ha temporaneamente causato forti rallentamenti sulla provinciale, dove un camion si è immesso investendo un furgone che viaggiava in direzione San Donnino. E' accaduto in prossimità di via Carriera, nell'area artigianale.

Il conducente del furgone è stato soccorso dai sanitari del 118, ma fortunatamente e noiostante la dinamica dello scontro non ha riportato lesioni particolarmente gravi. L'uomo è stato trasferito all'Ospedale di Baggiovara.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e per gestire il traffico, che è stato deviato nella strada parallela in attesa della rimozione dei mezzi incidentati. Dopo un paio d'ore la circolazione è tornata regolare.