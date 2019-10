Frontale fra auto e furgone a San Donnino, via Vignolese paralizzata

Un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente lungo via Vignolese, intorno alle 17 di oggi. E' accaduto in località San Donnino, dove la strada compie una semicurva in prossimità della parrocchia, all'incrocio con Strada Grande. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, mentre il 118 è intervenuto per prestare soccorso ai conducenti. Ferito è trasportato in ospedale il conducente dell'auto, parrebbe non in gravi condizioni.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati, che avevano invaso completamente la carreggiata costringendo al blocco totale della circolazione.

L'incidente, avvenuto in un orario critico, ha inevitabilmente creato enormi disagi sulgo via Vignolese, che di fatto risulta ancora completamente bloccata dalla periferia di Spilamberto fino al capoluogo.

