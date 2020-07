Incidente sul ponte di Navicello, un ferito e traffico a rilento

Pochi minuti prima delle ore 13 si è verificato un incidente lungo la Nonantolana, proprio sul ponte di Navicello. Da una prima ricostruzione pare che la Fiat Punto che stava procedendo verso Nonantola, condotta da una giovane, abbia sbandato improvvisamente verso sinistra, colpendo così sul fianco la Fiat Idea condotta da un uomo che procedeva verso Modena.

Nell'impatto è stato l'uomo ad avere la peggio ed è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica, per poi essere trasferito in ospedale a Baggiovara. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente molto gravi. Pressoché illesa invece la ragazza al volante della Punto, accompagnata al Pronto Soccorso per semplici accertamenti.

Oltre al 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. I rilievi sono a cura della Polizia Municipale, che ha regolato il traffico a senso unico alternato. Inevitabili gli incolonnamenti in ambo le direzioni.