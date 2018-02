Ore difficili lungo via Giardini, incidenti in sequenza alle porte di Pavullo

La neve che cade da ormai molte ore sull'Appennino modenese sta creando disagi alla viabilità un po' ovunque, ma l'area di Pavullo, con il suo traffico intenso, è sicuramente quella più critica. Lo è in particolare la Statale 12, principale arteria di comunicazione, percorsa da migliaia di pendolari e soprattutto da autocarri e mezzi pesanti, il cui lavoro non può fermarsi neppure in difficili condizoni meteorologiche.

Tra ieri e questa mattina si sono moltiplicati gli incidenti nel tratto di via Giardini tra i comuni di Serramazzoni e la periferia di Pavullo, sui famigerati Carrai, ma anche nella zona di Madonna Baldaccini. Diversi camion sono finiti fuori strada, causando ingorghi ma fortunatamente senza particolari conseguenze fisiche per i conducenti.

Questa mattina intorno alle ore 8 Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Polizia Municipale stanno intervenendo all'altezza della rotonda "Mirage" dove un autocarro, dopo aver sbandato e urtato al recinzione di un'abitazione, ha blocca parzialmente la circolazione stradale.