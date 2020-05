Operaio ferito in un cantiere a Sant'Antonio in Mercadello

Erano circa le 17 quando un operaio al lavoro in un cantiere è caduto sbattendo la testa contro un macchinario. E' accaduto a Sant'Antonio in Mercadello, frazione di Novi, nell'area di via Lunga dove è in corso di realizzazione un parco giochi. L'esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ovviamente al 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 55enne è stato soccorso grazie all'intervento dell'eliambulanza e trasferito all'Ospedale di Baggiovara, dove si trova in osservazione, ma in condizioni non gravi.