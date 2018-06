Allevatore colpito da una mucca, trasportato in elisoccorso all'ospedale

Oggi pomeriggio si è verificato un grave infortunio sul lavoro nel territorio di Pavullo, presso un'azienda agricola di via Pratolino. Un uomo di 64 anni che stava lavorando in una stalla con delle mucche è stato colpito in modo violento dal calcio sferrato da un bovino. L'allevatore ha riportato diverse fratture alle costole ed è stato soccorso sa ambulanza e automedica del 118. Viste le condizioni del paziente è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, che lo ha poi trasportato in volo fino all'ospedale di Baggiovara.

L'uomo si trova ricoverato in Chirurgia, ma gli interventi si sono svolti regolarmente e ora non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'infortunio anche i Carabinieri per accertare le circostanze.