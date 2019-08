Limidi di Soliera, muratore cade da un'impalcatura e si ferice gravemente

Sarebbe scivolato da una impalcatura e caduto sopra un tondino di ferro, che lo avrebbe ferito al torace in modo grave. Questa la presunta dinamica dell'infortunio sul lavoro avvenuto oggi intorno alle 14.30 a Limidi di Soliera, presso lo stabilimento della ditta Centauro Spa, azienda che produce macchinari per la lavorazione del legno con sede in via Ravarino Carpi.

Vittima dell'incidente un muratore di 57 anni che stava eseguendo lavori all'interno dello stabile. L'uomo è stato soccorso dai sanitari giunti in ambulanza, stabilizzato e poi trasportato verso l'Ospedale di Baggiovara. Durante il tragitto è intervenuto anche un medico inviato da Modena, che ha fornito il suo intervento specialistico prima di affidare il paziente ai colleghi dell'ospedale per un'operazione chirurgica.

Sul posto per accertamenti si sono portati i Carabinieri di Carpi, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.