Carpi, insegnante pizzicata a rubare al Borgogioioso

Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Carpi sono stato chiamati ad intervenire presso il centro commerciale Borgogioioso, dove la vigilanza interna aveva sorpreso una taccheggiatrice. I militari hanno così ricostruito quanto successo, scoprendo che una donna aveva cercato di lasciare il negozio con diversi oggetti non pagati: un maglione per bambini, decorazioni natalizie, qualche genere alimentare e altri oggetti di uso comune, per un valore complessivo di circa 40 euro.

La signora, residente in città, è risultata essere un'insegnante di scuola superiore presso una scuola di Carpi, fatto che ha destato un certo stupore anche nei Carabinieri, che lhanno denunicata a piede libero per furto.