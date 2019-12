Ladri messi in fuga nella notte, recuperata l'auto con gli arnesi

La scorsa notte i Carabinieri di Formigine sono riusciti ad interrompere la scorribanda di una delle - fin troppo numerose - bande di ladri che in questo particolare periodo dell'anno stanno imperversando in tutta la provincia modenese, mettendo a segno furti in abitazione ogni sera. Questa volta però gli intenti criminali di una coppia di uomini sono stati interrotti, anche grazie alla segnalazione di un cittadino che ha comunicato al 112 la presenza di un'auto sospetta che si aggirava per Formigine.

Una pattuglia dell'Arma ha raggiunto il luogo della segnalazione ed è riuscita ad individuare due sospetti che si muovevano a piedi. I due individui, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento i due sono riusciti a far perdere le proprie tracce fuggendo per la campagna. Era circa l'1.30 di notte.

I Carabinieri sono però riusciti ad individuare l'auto che i due stavano utilizzando per i loro spostamenti, che è stata sequestrata. A bordo sono stati ritrovati alcuni utensili e arnesi da scasso sintomatici dell'attività predatoria dei due. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire i loro movimenti e risalire alla loro identità.