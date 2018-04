Unimore, in un giorno solo si laureano 193 ingegneri

Giornata di festa giovedì 12 aprile 2018 al DIEF - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – di Unimore, dove hanno tagliato contemporaneamente il traguardo ben 193 studenti che hanno portato positivamente a termine il proprio percorso di studio.

Accanto a loro, come da tradizione, a rallegrarsi per questo risultato c’erano famigliari ed amici che per tutta la giornata hanno invaso il Campus del DIEF. I laureandi di questa sessione, una tra le più numerose della storia della ingegneria modenese, erano 53 triennali e 140 magistrali, distribuiti su sette diversi indirizzi.

“Sono particolarmente soddisfatto dei risultati fin qui conseguiti dal nostro Dipartimento, non solo in termini di numeri, ma anche di qualità dei lavori di tesi svolte - commenta il Direttore del DIEF prof. Alessandro Capra -, la gran parte delle quali derivano da problemi concreti posti da aziende del territorio presso le quali numerosi nostri tesisti hanno avuto modo di svolgere il proprio stage. Nella nostra attività di docenti ci sostiene la soddisfazione di avere ancora una volta concorso alla formazione di valide schiere di neo-ingegneri, che potranno dare un contributo significativo ad accelerare quei processi di innovazione tanto necessari alla ripresa della produzione industriale ed alla economia dei nostri territori e del Paese. Questo è infatti l’obiettivo del nostro Dipartimento che attraverso l’aggiornamento costante dei suoi curricula, confrontati periodicamente nei comitati di indirizzo, dove sono presenti qualificati rappresentanti del sistema economico, si propone di coniugare a livello didattico professionalità ed occupabilità, come dimostrano eloquentemente le ricerche di AlmaLaurea sui nostri laureati, i quali trovano quasi immediatamente tutti quanti lavoro”.

Oggi il DIEF è la più numerosa realtà accademica di Unimore coi suoi 4.154 iscritti ai 13 corsi di laurea istituiti (+ 16,95% rispetto all’anno scorso). Il contributo reso al territorio è testimoniato dagli oltre 500 laureati e dottorati che ogni anno escono dalle sue aule e dai suoi laboratori.