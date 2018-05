Ripavimentazione e rimozione di barriere architettoniche, lavori in centro storico

A inizio giugno prendono il via una serie di lavori di riqualificazione di strade del centro storico e saranno effettuati interventi di adeguamento dei marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche presenti. In particolare, saranno riasfaltate le vie degli Adelardi, San Cristoforo, Gherarda e San Giacomo; sarà riqualificata la pavimentazione storica in lastre e ciottoli nel tratto di via San Pietro di fronte alla chiesa, in via Rua Pioppa, nel tratto di Corso Adriano tra le vie san Pietro e Mascherella, in via Santissima Trinità e in via Dei Lovoleti. E in tutte le strade saranno effettuati interventi di sistemazione dei marciapiedi per rimuovere le barriere architettoniche presenti.

Gli interventi, che saranno effettuati nell’arco di circa un anno, rientrano in un appalto già aggiudicato dell’importo di 400 mila euro per la riqualificazione di suolo pubblico e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle strade del centro storico.

Sono in corso, inoltre, le procedure per il finanziamento e l’aggiudicazione di altri appalti relativi alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e altro, che vedranno l’avvio nei prossimi mesi e interesseranno numerose altre strade del centro storico.

In più, viene temporaneamente modificata la viabilità nella zona di piazza Mazzini per consentire i lavori di recupero e riqualificazione della stessa piazza. A partire da martedì 29 maggio verrà infatti chiusa al transito veicolare via Coltellini all’angolo tra la Sinagoga e la piazza. La via sarà comunque percorribile in ingresso e uscita per operazioni di carico-scarico con possibilità di defluire da via Taglio e via Torre. Via Blasia sarà accessibile in entrata e in uscita con possibilità di arrivare davanti alla Sinagoga e sarà raggiungibile attraverso il percorso da via Santa Margherita, via Fonteraso, largo San Giorgio, via Taglio.

La modifica alla viabilità, che rimarrà in vigore fino a fine novembre, è resa necessaria per consentire in particolare i lavori di rinnovo delle reti gas e acqua e delle linee elettriche, oltre alla posa della nuova pavimentazione in lastre di granito.