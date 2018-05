Via Vignolese. Litiga con la fidanzata, esce in strada e distrugge le auto in sosta

Esasperato da una lite con la fidanzata, decide di sfogare la propria rabbia sulle malcapitate auto in sosta. E' successo la scorsa notte a Modena, intorno alla mezza; nel primo tratto di via Vignolese, nei pressi dell'albergo San Marino. La coppia alloggiava infatti presso l'hotel, ma la serata si è conclusa con un battibecco che ha fatto infuriare lui, un italiano di 39 anni.

Dopo aver lasciato la stanza ha riversato la sua furia su alcune della auto parcheggiate lungo la via, danneggiando specchietti retrovisori, tergicristalli e parti di carrozzeria. Lo sfogo è stato notato da una pattuglia della Volante che transitava in zona e gli agenti sono intervenuti per placare il 39enne, che fortunatamente è ritornato in sè senza creare ulteriori problemi. Per lui è scattata una denuncia a piede libero, alla quale si dovrà aggiungere il conto dei danni da versare ai proprietari delle auto.