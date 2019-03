Blocchi davanti ad Italpizza, traffico a rilento sulla Vignolese

Anche questa mattina i rappresentanti del sindacato SI Cobas hanno attivato il preseidio di fronte ai cancelli di Italpizza, come accade da lunedì scorso. La protesta quest'oggi si è fatta tuttavia più veemente che nei giorni scorsi, dove la presenza dei lavoratori e degli esponenti del sindacato era ridotta e limitata allo svincolo di ingresso della ditta. Oggi si sono verificati blocchi dei mezzi in transito verso l'impianto industriale, che hanno costretto le forze dell'ordine ad intervenire.

I reparti antisommossa della Polizia e dei Carabinieri sono entrati in azione per consentire l'ingresso dei camion, facendo da scudo alla loro avanzata e allontanando i manifestanti. Scene purtroppo viste e riviste nelle ultime settimane, che hanno avuto come naturale conseguenza il tentativo da parte delle forze dell'ordine di isolare l'ingresso di Italpizza, spostando i manifestanti verso via Vignolese.

Già in mattinata via Gherbella era stata chiusa al traffico dalla Polizia Municipale all'altezza dell'intersezione con via San Lorenzo, con conseguente deviazione del traffico. A partire dalle 14 del pomeriggio, invece, la situazione si è fatta critica lungo via Vignolese, da quando i manifestanti hanno occupato l'area prossima alla rotatoria. Si registrano code e rallentamenti in entrambi le direzioni e gli agenti hanno istituito deviazioni del flusso veicolare attraverso l'abitato di San Donnino.