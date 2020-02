Scoperto il cadavere di un giovane in un cantiere, indagini in corso

Intorno alle ore 10 di questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un giovane, riverso a terra all'interno di una palazzina in costruzione all'algolo tra via Lippi e via Wiligelmo, in zona San Faustino. La scoperta è stata fatta da alcuni tecnici giunti al cantiere, i quali hanno allertato 118 e forze dell'ordine. I Carabinieri giunti sul posto insieme ai sanitari non hanno potuto nulla se non riscontrare la morte dell'uomo, sulla cui identità ancora non si conosce nulla.

A quanto si apprende il giovane avrebbe bivaccato all'interno del cantiere - fermo da qualche tempo - come testimonia un giaciglio allestito in una stanza. Il corpo è stato trovato alla base di una rampa di scale, motivo per cui al momento si potrebbe ipotizzare una caduta accidentale. I militari stanno indagando a 360° per ricostruire l'accaduto.