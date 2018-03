Sassuolo, 48enne muore dopo una sospetta caduta dal cavalcavia

Intorno alle ore 7.30 di stamane l'ambulanza del 118 è stata chiamata ad intervenire in via Archimede a Sassuolo, dove un passante ha segnalato la presenza di un corpo riverso sull'asfalto. I soccorritori hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Baggiovara con la massima urgenza, vista la gravità del trauma cranico che aveva riportato, ma l'intervento dei medici è purtroppo stato inutile. Il 48enne è deceduto poco dopo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti sia gli agenti della Municipale che i Carabinieri, per chiarire quanto accaduto. Il corpo si trovava proprio sotto il cavalcavia della Circonvallazione - via Archimede è la strada che conduce al centro commerciale Panorama passando sotto la ferrovia - e i primi riscontri fanno propendere per l'ipotesi di una caduta dall'alto.

E' tuttavia presto per poter definire le cause: forse un incidente o addirittura un gesto suicida. Ma le forze dell'ordine dovranno vagliare tutte le piste, per escludere che la caduta possa essere stata provocata da qualcuno. Seguiranno aggiornamenti