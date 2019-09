Cicloamatore muore due settimane dopo l'incidente sulla rotatoria di Vaciglio

Non ce l'ha fatta A.S., il ciclista di 49 anni che sabato 17 agosto era stato investito sulla rotatoria tra via Morane e via Vaciglio, a Modena. Le sue condizioni erano apparse subito gravi in seguito alla caduta, nonostante il cicloamatore indossasse il caschetto protettivo. L'uomo era ricoverato in Terapia Intensiva all'Ospedale Civile ci Baggiovara dove non aveva mai ripreso conoscenza. Qui, oggi, è deceduto. Il personale della Terapia Intensiva si unisce al cordoglio della famiglia.