Tragedia alle porte di Carpi, pedone ucciso da un'auto

Erano circa le 11 di questa mattina quando un'auto ha travolto e ucciso un pedone. E' successo in via Meloni Santa Croce, una strada residenziale nell'omonima frazione di Carpi. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Municipale: pare che la vittima stesse facendo jogging e che l'automobilista non si sia accorto della sua presenza se non quando era troppo tardi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato inutile. La vittima ha 60 anni, ma la sua identità non è ancora stata resa nota. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia Municipale, che ha chiuso al transito l'intera strada fino alle ore 14.