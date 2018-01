Scomparso a soli 57 anni Stefano Bassoli, attivo sindacalista e fotografo

Nei giorni scorsi è scomparso prematuramente a causa di una malattia Stefano Bassoli, operatore sanitario di 57 anni molto noto in città per il suo attivismo politico e sindacale nella Cgil, alla quale ha dato un forte contributo non solo come delegato, ma anche fotografando per quasi venti anni i principali eventi della nostra organizzazione. La sua grande passione era infatti la fotografia, che ha portato avanti collaborando negli anni a diversi eventi cittadini.

Bassoli aveva ha iniziato la sua attività sindacale come delegato sindacale della sanità, poco dopo la sua assunzione nei primi anni 80. In quel periodo ha fatto parte del gruppo della Funzione pubblica che ha contribuito alla nascita della stessa Fp sanità. Nel corso degli anni non ha mai fatto mancare il suo appoggio alle lotte dei lavoratori e finché la salute glielo ha permesso ha svolto con grande dedizione il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda USL Modena. Ruolo per il quale era stimato e rispettato non solo a Baggiovara, dove lavorava, ma in tutta l'azienda.

La Cgil di Modena ha dichiarato: "Ai familiari di Stefano va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza in un momento così triste. Sono tanti i lavoratori e delegati che in queste ore hanno scritto per manifestare il proprio dolore e la propria vicinanza, cordoglio al quale si unisce tutta la Cgil." I funerali sono previsti per domani mattina alle ore 9, quando il corteo partirà dalle Camere Ardenti di Baggiovara per raggiungere il cimitero di San Cataldo.