Cavezzo, agricoltore muore schiacciato sotto il proprio trattore

Tragedia intorno alle ore 21 in un podere di via Prati, nelle campagne a sud di Cavezzo. Un anziano agricoltore del posto è deceduto mentre si trovava alla guida del suo trattore. Il mezzo si ribaltato in un fosso e il 92enne è rimasto schiacciato sotto il peso del veicolo.

Sul posto si sono portati immediatamente i Vigili del Fuoco e il 118, con ambulanza e automedica. I pompieri hanno estratto l'uomo da sotto il mezzo, ma i traumi riportati si sono rivelati fatali: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione e un'ora più tardi il 92enne è stato dichiarato deceduto.