Rifiuti abbandonati e bivacchi, cinque persone multate durante un controllo nei parchi di Carpi

Troppo spesso i parchi cittadini diventano le aree privilegiate per le attività illecite, da quelle più gravi come lo spaccio di droga, fino a quelle dei più semplici biacchi, ritrovi di sbandati o di cittadini incuranti delle regole del vivere comune. Da questo presupposto è nato il controllo straordinario eseguito ieri dai Carabinieri di Carpi, che dal pomeriggio alla sera inoltrata hanno perlustrato le principali aree verdi delle città, anche dopo aver monitorato attentamente i luoghi più soggetti ad episodi di degrado.

Durante i controlli non sono emersi fatti di rilevanza penale, bensì una serie di violazioni amministrative compiute da diverse persone. I Carabinieri hanno assistito a fenomeni come l'abbandono di rifiuti (specialmente bottiglie di alcolici), ma anche a persone che urinavano in pubblico o che disturbavano la quiete pubblica con musica ad alto volume.

Per questi motivi sono state elevate cinque contravvenzioni (da 56 € ciascuna) nei confronti di altrettanti cittadini, tre di nazionalità italiana e due marocchini.