Terre d'Argine. Nasce l'associazione Agente Speciale 006 per agevolare le famiglie

L'Associazione Agente Speciale 006, che nascerà formalmente il 21 febbraio dopo un percorso partecipativo promosso dal Settore Istruzione dell’ente associato a cui hanno preso parte, nei mesi scorsi, circa 500 famiglie dei bambini che frequentano i nidi e le scuole d’infanzia dell’Unione delle Terre d’Argine.

L’Assemblea costituente dell’Associazione Agente Speciale 006 si terrà infatti il 21 febbraio dalle ore 18, presso il Circolo Loris Guerzoni di via Genova a Carpi. L’Associazione si propone di favorire e incrementare le opportunità di partecipazione attraverso forme di collaborazione fra Amministrazione (Unione delle Terre d’Argine) e comunità, per migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine nei servizi 0-6 anni.

Potranno partecipare a questo appuntamento genitori, nonni e nonne, educatori, insegnanti, pedagogisti, volontari, cittadini ossia tutti coloro che hanno a cuore la qualità dei nidi e delle scuole d’infanzia. Un’occasione speciale per chi è interessato a far parte dell’Associazione, ma anche per chi vuole soltanto saperne di più o trascorrere una serata in compagnia degli ‘Agenti Speciali 006’. Nel corso della serata sarà possibile, solo per chi lo desidera, diventare soci ed eleggere Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’Associazione. A seguire gnocco fritto per tutti.

La partecipazione delle famiglie ai servizi per l’infanzia verrà valorizzata anche grazie al progetto distrettuale “Focus 0/6: una comunità per il benessere dell’infanzia”. Con una rete di ben 23 diversi partner del territorio è uno dei pochi progetti di recente approvati per l’Emilia Romagna nell’ambito Bando nazionale Prima Infanzia dell’Impresa sociale CON I BAMBINI, soggetto Attuatore del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile di cui alla Legge 208/2015 (www.conibambini.org/prima-infanzia0-6 anni).

In particolare, l’AZIONE 6 – PARTECIPAZIONE ATTIVA DI FAMIGLIE E CITTADINI del progetto prevede infatti la realizzazione, sull’area dell’Unione, di proposte per il protagonismo e la responsabilizzazione degli adulti (famiglie e cittadini) al ‘prendersi cura’ dei servizi per l'infanzia. Sono ad esempio previsti: definizione, condivisione ed applicazione di regolamenti e protocolli per la partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi 0/6 anni, sostegno a interventi partecipati e condivisi delle famiglie per la qualità degli stessi servizi, valorizzazione al ruolo dei rappresentanti dei genitori, eccetera.