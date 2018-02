Caduto già mezzo metro di neve al passo Radici. Mezzi della Provincia pronti sulle strade

In Appennino e in collina i 67 mezzi spartineve previsti dal Piano neve della Provincia sono pronti per intervenire, dalla serata di stasera, venerdì 2 febbraio, per tenere pulite le strade provinciali dalla neve, prevista a partire dalle quote collinari.

L'organizzazione del Piano prevede l'uscita dei mezzi quando la neve al suolo supera i quattro centimetri; i mezzi devono raggiungere il tratto di strada assegnato entro 30 minuti. La turbina, sempre della Provincia, ha lavorato nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 febbraio al passo delle Radici dove sono caduti quasi 50 centimetri di neve.

Alcuni mezzi spartineve sono tuttora al lavoro per completare la pulizia della strada provinciale 324 dall'incrocio con la provinciale 486 fino al passo delle Radici nel comune di Frassinoro. Tutte le strade provinciali dell'Appennino sono regolarmente percorribili.

E dalla giornata di sabato 3 febbraio, quando è previsto un abbassamento delle temperature, sono pronti a intervenire anche 15 mezzi spargisale contro il rischio ghiaccio.