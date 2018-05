Autovelox in Tangenziale, nei primi due giorni una multa ogni 8 minuti

Sono stati 149 i veicoli che, nella giornata di lunedì 21 maggio, superando il limite di velocità consentito dalla legge, sono stati fotografati dall’autovelox installato sulla tangenziale Carducci, fra le uscite 7 e 6 Crocetta/Nonantolana in direzione Bologna. Martedì 22 maggio, nel secondo giorno in cui il nuovo apparecchio è entrato in funzione dopo il periodo di sperimentazione, le rilevazioni effettuate sono state 218. Un calcolo approssimativo indica che nei primi due giorni di accensione il nuovo dispositivo ha "scattato" una multa ogni 8 minuti.

Si tratta evidentemente di una minima parte delle migliaia di veicoli che percorrono ogni giorno la tangenziale, ma è la conferma che ancora tanti tendono a condurre l’auto a velocità eccessive, pericolose per sé stessi e per gli altri e quindi sanzionate dal Codice della Strada. Il dato – rilevano alla Polizia municipale - è forse in parte imputabile anche al fatto che in molti, durante la prolungata sospensione dell’attività di misurazione di velocità dovuta alla sostituzione dell’apparecchio, sapendo di non rischiare la sanzione, hanno perso la buona abitudine di rispettare il limite che in quel tratto della tangenziale è di 70 chilometri orari (con sanzione che viene elevata al superamento dei 75 chilometri orari). Per le caratteristiche dell'infrastruttura, nel rispetto del Codice della strada e delle normative di settore, non è tecnicamente possibile stabilire un limite più alto.

La Polizia municipale invita quindi gli automobilisti a prestare la massima attenzione; l’eccessiva velocità rappresenta infatti una delle principali cause di incidenti stradali e, soprattutto, è uno dei fattori che ne determina maggiormente la gravità.

Il misuratore di velocità, l’unico fisso installato nel territorio comunale, è inoltre ampiamente segnalato da tre coppie di lampeggianti, rispettivamente un chilometro, 700 metri e 300 metri prima della postazione di rilevamento della velocità.

Il nuovo apparecchio, adottato per adeguare le tecnologie di trasmissione dei dati nell’ambito del potenziamento tecnologico dell’attività di controllo del territorio, è in grado di rilevare le infrazioni con esattezza sulle due corsie del senso di marcia in direzione Bologna, anche registrando la velocità dei veicoli in caso di sorpasso e in ogni condizione meteorologica.

Nei prossimi giorni le rilevazioni validate saranno notificate ai conducenti che, attraverso il sito Internet del Comune potranno accedere al servizio on line che consente di indicare la persona alla guida ai fini dell’eventuale decurtazione dei punti dalla patente. Al servizio si accede dal sito www.comune.modena.it, alla voce “Servizi on line”, cliccando su “Comunicazioni e segnalazioni” e poi su “Trasmissione documentazione a Ufficio sanzioni”. Per effettuare l’inserimento dei dati occorre identificarsi e fornire il numero del verbale.