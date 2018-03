Nuova sede per i servizi di prenotazione e assistenza di base Ausl a San Felice

Da lunedì 26 marzo il Punto unico di prenotazione e assistenza di base dell’Azienda USL di Modena a San Felice sul Panaro è attivo in Via degli Scienziati 70, nei locali del Poliambulatorio AUSL, e non più presso i “Servizi Medici Diagnostici Aesculapio” in Via degli Scienziati 30.

Rimangono invariati gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, il sabato alle 8.00 alle 12.30.

Nell'atrio del Poliambulatorio è stata trasferita anche la riscuotitrice automatica per i ticket.

Resta invariata anche la modalità di consegna dei referti di Laboratorio che possono essere scaricati online (www.ausl.mo.it/referti o tramite l'app MyAUSL o tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico) o ritirati presso le Farmacie private o comunali e alla Segreteria di “Servizi medici Diagnostici Aesculapio”, presentando la documentazione indicata nel modulo ritiro referti.