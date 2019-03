Intorno alle ore 18 di oggi si è consumata una tragedia in vicolo dei Grigioni, una piccola laterale di Piazza Verdi nel centro di Finale Emilia. Una donna 50enne di origine marocchina è stata uccisa, parrebbe a seguito di un taglio alla gola, per mano del nipote. Sul posto sono intervenuti, insieme al medico del 118, i Carabinieri e la Municipale.

Secondo quanto ricostruito sinora dall'Arma, il ragazzo di 32 anni avrebbe aggredito la zia con un coltello, procurando almeno tre tagli sul collo. Il giovane, con alle spalle problemi di salute, è stato fermato e accompagnato in ospedale in stato di shock. Sul posto il Magistrato di turno.

La famiglia marocchina viveva da tempo a Finale Emilia, ma la donna era arrivata in paese solo da poco tempo per ricongiungersi al marito, di professione ambulante. È stato il figlio della vittima, un ragazzo di 17 anni, a dare l'allarme scendendo in strada e consentendo l'arrivo dei carabinieri, avvertiti da una negoziante.

Seguiranno aggiornamenti