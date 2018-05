Tampona una famiglia in auto e si dà alla fuga, rintracciato e denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato, una pattuglia della Polizia municipale di Formigine ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente avvenuto intorno alle 22 in località Ponte Fossa. Un’auto condotta da una signora con i suoi due figli a bordo ha subito un tamponamento da parte di un veicolo, il cui conducente si è dato alla fuga.

La pattuglia è intervenuta per i rilievi del caso e, acquisita la notizia della fuga, ha dato immediatamente corso alle indagini per individuare il responsabile sulla base di pochi elementi della targa , forniti dalla conducente del veicolo tamponato. Mediante l’analisi combinatoria attuata con appositi software, si è arrivati all’individuazione approssimativa della targa del veicolo investitore, appartenente a una cittadina residente a Castellarano. La signora è risultata estranea ai fatti, ma non suo figlio ventiseienne, residente a Scandiano, il cui veicolo corrispondente alla descrizione fornita presentava danni del tutto compatibili con quelli arrecati all’auto della controparte.

Il conducente ha ammesso la propria responsabilità e la fuga. Sono quindi scattati tutti i provvedimenti previsti dall’articolo 189 del Codice della strada che prevede l’obbligo di fermarsi e mettersi a disposizione in caso d’incidente stradale.

Il Sindaco Maria Costi e il comandante Mario Rossi esprimono il plauso agli agenti intervenuti per l’operazione condotta con successo. Riferisce Rossi: “Il fenomeno infortunistico relativamente all’anno in corso sta al momento presentando risvolti incoraggianti. Si registra infatti una sensibile flessione degli incidenti rilevati che alla data odierna sono 59, a fronte degli 82 dello stesso periodo di riferimento dell’anno scorso. L’attività di polizia stradale svolta quotidianamente sulla rete viaria del nostro Comune evidenzia ricadute favorevoli per la sicurezza degli utenti della strada”.