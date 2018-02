I numeri 2017 della Polizia Municipale di Cavezzo: "Diminuiti incidenti"

Secondo il report annuale della Polizia Municipale del Comune di Cavezzo relativo al 2017, gli incidenti stradali sono in calo: nel 2016 si erano registrati 35 sinistri nel territorio comunale, mentre lo scorso anno il numero è sceso a 30, mantenendo la tendenza decrescente già rilevata tra il 2015 ed il 2016. Nel 2017, durante le attività di pattuglia, sono stati controllati 1.159 veicoli e si sono registrate 928 violazioni al codice della strada. 12 persone sono state fermate per violazione all'articolodel Codice della Strada inerente all'utilizzo delle cinture di sicurezza e dei telefoni cellulari.

Nel corso del 2017, inoltre, la Polizia Municipale ha effettuato nove segnalazioni alla Prefettura ed alla Motorizzazione di Modena per sospensione della patente. Complessivamente sono state emesse 48 ordinanze relative al Codice della Strada e sono stati decurtati 381 punti della patente. Per quanto riguarda l'attività di servizio informativo, sono stati eseguiti 362 interventi relativi al Servizio Anagrafe, sono state emesse 126 autorizzazioni del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e 27 atti sono stati trasmessialla Prefettura di Modena. In merito al controllo commerciale sono stati effettuati sei controlli di commercio fisso, 13 di commercio su aree pubbliche e dieci in pubblici esercizi.

Sono emerse solo due violazioni. Nell'ambito dell'attività di pubblica sicurezza, la Polizia Municipale di Cavezzo ha ricevuto e trasmesso al Commissariato di Mirandola 100 denunce di cessione di fabbricato ed ospitalità ed ha effettuato 41 pattuglie serali e notturne. E' stato controllato il permesso di soggiorno a 54 extracomunitari e 20 persone sono state identificate. Complessivamente sono stati notificati 370 atti e 213 atti sono stati pubblicati nell'AlboPretorio. 46.017,36 euro sono stati riscossi dalle sanzioni amministrative.

"Per quanto riguarda il calo dei sinistri, ritengo sia dovuto alla costante attività di vigilanza da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine - sostiene il Comandante della Polizia Municipale di Cavezzo Egidio Michelini - Un notevole contributo lo hanno dato anche le colonnine per il rilievo della velocità che sono state installate in diverse vie del paese. Gl'incidenti avvenuti lo scorso anno non hanno mai avuto esiti gravi: 12 di questi hanno provocato dei feriti e 18 hanno causato danni a beni".