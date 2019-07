Sicurezza a Sassuolo: due pattuglie della Polizia Municipale anche nel turno serale

Modifica dei turni della Polizia Municipale di Sassuolo per consolidare il “turno serale”. A disporlo è la determina n°334 del 19 Luglio a firma del Comandante Stefano Faso in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio che punta al potenziamento del turno serale/notturno della Polizia Municipale attraverso l’istituzione di una seconda pattuglia.

“La sicurezza – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – la si persegue attraverso tante azioni che passano dal vivere il territorio alla videosorveglianza ma che, a mio parere, non possono prescindere dall’impiego di una Polizia Municipale, ben organizzata e nutrita in termini numerici, principalmente nel controllo del territorio come supporto attivo alle altre Forze dell’Ordine. Per questo motivo, a breve, l’organico della nostra Municipale sarà aumentato con due nuovi Ispettori, il cui percorso concorsuale è ben avviato, e da due nuovi vigili che verranno aggiunti alla pianta organica, permettendoci così di aumentare la presenza sul territorio di uomini in divisa in grado di prevenire, contrastare o semplicemente fungere da deterrente per eventuali attività illecite”.

Sulla scorta degli indirizzi forniti e tradotti in una determina a firma del Comandante Faso, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di provvedere, in via permanente, al potenziamento del turno serale/notturno mediante l’istituzione di una seconda pattuglia, come di seguito descritto:

1° turno 07,15/13,05, tutti i giorni della settimana;

2° turno 13,15/19,05, tutti i giorni della settimana;

3° turno 19,00-00,50, tutti i giorni della settimana, con l’impiego di due pattuglie dal lunedì al sabato e l’impiego di una sola pattuglia nelle giornate di domenica e nei festivi, fatte salve sopraggiunte o diverse esigenze di servizio ovvero qualora sia previsto e programmato lo svolgimento di ulteriori specifici servizi, finalizzati al controllo del territorio e della circolazione stradale.

Dal lunedì alla domenica, una sola pattuglia, su ciascun turno, osserverà poi il seguente orario:

1° dalle ore 08,10 alle ore 14;

2° dalle ore 14,10 alle ore 20;

3° dalle ore 20,10 alle ore 02

“Il potenziamento della Polizia Municipale – prosegue il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – non si ferma certo qui: come promesso anche nel corso della campagna elettorale siamo in fase avanzata per l’acquisto di un’unità cinofila in grado di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che vada a riprendere il lavoro iniziato nel 2011 ed interrotto con il pensionamento anticipato di Axel: un acquisto che non escludo possa essere effettuato anche in comunione con altre Amministrazioni locali della fascia pedemontana al fine di aumentare il raggio d’azione nel contrasto alla droga”.