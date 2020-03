Il treno riparte ma il papà resta in stazione, la Polizia soccorre una bambina di 9 anni

Dopo una notte trascorsa in viaggio su un treno a lunga percorrenza un papà, approfittando del fatto che il convoglio era arrivato a Bologna con qualche minuto di anticipo, è sceso per raggiungere il bar è acquistare la colazione per sua figlia, che nel frattempo era rimasta ad aspettarlo a bordo.

Tuttavia i tempi si sono rivelati errati: le porte si sono chiuse e il convoglio è ripartito prima che l'uomo riuscisse a ritornare a bordo. Il genitore, dopo un attimo di sgomento, è corso dalla Polizia Ferroviaria al quale ha raccontato l’accaduto. Gli Agenti hanno contattano immediatamente il Capo Treno, il quale dopo una breve ricerca ha rintracciato la bambina e l’ha fatta scendere nella stazione successiva di Modena affidandola agli Operatori della Polfer.

Gli agenti, dopo averla accolta nei loro uffici, hanno accolto la piccola. Il papà, una volta raggiunta Modena con il primo treno utile, ha finalmente potuto riabbracciare la bimba e far colazione con lei.