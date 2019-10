Rapina una anziana in auto, rintracciato dai Carabinieri

Nella notte di mercoledì scorso una anziana automobilista era stata vittima di uno scippo a bordo della propria auto. L'82enne, ancora pienamente attiva, stava rincasando quando si è accorta che un'auto la seguiva da vicino: giunta davanti a casa, mentre effettuava le manovre per il parcheggio, il guidatore dell'altro mezzo è sceso e si è precipitato verso di lei ,a prendo lo sportello del lato passeggero e afferrando la borsetta appoggiata sul sedile.

L'anziana ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine e una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Maranello si è messa immediatamente sulle tracce del ladro che era fuggito sempre a bordo dell'auto. I militari sono riusciti a rintracciarlo non troppo distante dal luogo in cui aveva messo a segno il colpo, anche se non vi erano più i criteri per arrestarlo in flagranza di reato.

Il malvivente, un 47enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato così denunciato a piede libero.