Aggredisce la guardia giurata dopo un furto al Famila, arrestato

Ieri pomeriggio intorno alle ore 16 si è verificato un furto all'interno del supermercato Famila di Mirandola, dove un giovane ha tentato di asportare diversi prodotti per un valore complessivo di 100 euro. Il taccheggio non è però sfuggito al sistema di sicurezza del negozio e un vigilante ha atteso il ragazzo oltre le casse, nel tentativo di bloccarlo. L'operazione è riuscita, ma ha avuto il suo prezzo.

Il ladro, infatti, ha reagito al controllo della guardia giurata e ha cercato di divincolarsi, colpendo l'addetto alla sicurezza e procurandogli una lieve lesione ad una caviglia. L'arrivo dei Carabinieri, allertati per tempo dai responsabili del supermercato, ha poi consentito l'arresto del taccheggiatore, identificato in un 22enne di nazionalità marocchina residente in paese. Il ragazzo dovrà rispondere di rapina impropria nel processo direttissimo che si celebrerà lunedì.