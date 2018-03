Rapinato nel bagno della discoteca, due denunce al Kyi Club

Un episodio criminale ha caratterizzato la scorsa nottata al Kyi Club, il noto locale di Baggiovara frequentato da giovani e giovanissimi. Un ragazzo ha infatti chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo essere stato vittima di una rapina nei bagni della discoteca. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima - un albanese di 23 anni - sarebbe stato fronteggiato da due ragazzi mentre si trovava in fila ai servizi: i due stavano invece uscendo e gli si sono parati davanti con sguardo di sfida. Poi uno gli ha strappato dal collo la collanina che indossava e l'ha passata all'amico.

E' nata una colluttazione durata solo qualche istanti, con l'aggressore che si è divincolato e si è allontanato, senza che nessuno riportasse ferite. Il 23enne ha quindi dato l'allarme, coinvolgendo anche il personale del locale, che si è subito attivato, tanto che i buttafuori sono riusciti a individuare e bloccare i due protagonisti della rapina.

Nel frattempo gli agenti della Volante hanno raggiunto la discoteca e hanno iniziato ad interrogare i presenti per ricostruire l'accaduto. Saranno necessari ulteriori accertamenti per fare completa chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto, ma al momento i due ragazzi sono stati denunciati. Si tratta di un 17enne e di un 18enne, uno italiano e l'altro tunisino. Purtroppo l'oggetto del contendere non è stato ritrovato: nessuna traccia infatti della collanina. Si ipotizza che possa essere stata passata a qualche altro giovane conoscente, o che sia stata gettata via dai due ladri messi alle strette dall'intervento del personale.