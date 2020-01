Assalto armato al portavalori, guardie rapinate all'uscita del Grandemilia

Questa mattina intorno alle 8.30 un gruppo di tre o quattro malviventi ha messo a segno una rapina ai danni del centro commerciale Grandemilia, cogliendo di sorpresa le guardie giurate mentre stavano trasferendo il denaro a bordo del furgone portavalori. I criminali sarebbero sbucati all'improvviso mentre i vigilanti trasportavano due sacchi pieni di banconote attraverso l'uscita laterale situata sul lato del fabbricato che affaccia su via Emilia.

Gli uomini erano a volto coperto e armati di fucile, che avrebbero puntato addosso ad una delle guardie riuscendo così ad impossessarsi dei sacchi. L'altro vigilante, come da protocollo, ha immediatamente chiuso e messo in moto il furgone, allontanandosi nel parcheggio. Preso dal panico, è per altro finito contro una aiuola. I banditi si sono invece allontanati a bordo di una auto chiara, dopo aver rubato anche la pistola della guardia giurata, che fortunatamente non ha subito lesioni.

Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e i rilievi scientifici. Nei sacchi si trovava l'incasso dei negozi della galleria commerciale, che ammonterebbe ad oltre 100mila euro.