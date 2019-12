Cronaca Carpi / Via Bollitora Interna

Picchiato e rapinato a Carpi, 19enne al Pronto Soccorso

Il ragazzo ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri ed è stato medicato con una prognosi di 10 giorni. E' accaduto in piena notte in via Bollitora Interna. Accertamenti in corso