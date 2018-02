Restauro terminato, la Ghirlandina riapre al pubblico dal weekend

Riapre al pubblico sabato 17 febbraio la Ghirlandina, torre simbolo di Modena, dopo i lavori di restauro, ripristino, adeguamento e rinnovo arredi e impianto elettrico, che hanno interessato in particolare l’ingresso e l’area di accoglienza e biglietteria. Ora l’ambiente che accoglie i visitatori è più gradevole e meglio organizzato per l’esposizione di materiale informativo, con una postazione di reception e biglietteria protetta, più confortevole e calda per il personale. Altri lavori proseguiranno nell'interrato senza interferire con le visite.

Da questo fine settimana, dunque, è nuovamente possibile salire sulla Torre, parte integrante del sito Unesco patrimonio dell’umanità con il Duomo, piazza Grande e con i palazzi in affaccio, a partire da Palazzo Comunale e Arcivescovado.

Riprende anche l’attività di animazioni e visite guidate all’interno della Ghirlandina condotte da Ar/s Archeosistemi per il Servizio comunale Promozione della Città e Turismo, che nel periodo dei lavori avevano dato vita a itinerari guidati che raccontavano la Torre e il Duomo dall’esterno.

Venerdì 23 febbraio la Ghirlandina estenderà l’orario di apertura fino alle 20 (ultimo ingresso alle 19.30), nell’ambito delle iniziative con cui anche il Comune di Modena aderisce a “M’illumino di meno”, giornata all’insegna del risparmio energetico promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2. Le modalità d’ingresso saranno quelle consuete: biglietto d’ingresso intero a 3 euro (o biglietto unico sito Unesco a 6 euro valido per tutto il sito); ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni d’età, disabili e accompagnatori, guide e interpreti, insegnanti che accompagnano classi di ogni ordine e grado. L’ingresso ridotto a 2 euro è per bambini e studenti da 6 a 26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 persone. L’ingresso è a gruppi di 25 persone a turno.

La Ghirlandina è aperta da martedì a venerdì 9.30-13 e 14.30-17.30; sabato, domenica e festivi 9.30-17.30, la biglietteria chiude mezz'ora prima). Info sul web (www.visitmodena.it). E-mail (torreghirlandina@comune.modena.it).