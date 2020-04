Rider derubata della bicicletta per le consegne, denunciato un clandestino

E' ora di cena, si chiama la pizza. Arriva, ancora calda, che buona! Poi una ragazza in lacrime seduta ai piedi del portone del condominio. Il nesso? Lei è una rider, una di quei tanti ragazzi che anche in questi tempi difficili si impegnano per dare un servizio agli chef più pigri, e perchè no, per portare a casa qualche soldo; e piange perchè qualcuno le ha rubato il suo mezzo di lavoro nel pieno di una consegna. Grazie ai militari però, questa volta la storia ha avuto un "lieto fine". Questo il riassunto di quanto accaduto ieri in Viale Berengario, intorno alle ore 21.30.

Una pattuglia dell'Esercito, durante una perlustrazione svolta nell'ambito del servizio "Strade Sicure", ha notato una ventenne in evidente stato di agitazione e si è fermata per chiedere cosa fosse successo. Alla domanda dei militari, la ragazza ha risposto di essere stata derubata della bicicletta usata per lavoro, che aveva parcheggiato in sicurezza nei pressi del palazzo dove doveva consegnare le pizze. La rider ha dichiarato che, concluso il servizio, aveva notato un ragazzo armeggiare con il lucchetto della propria bicicletta, per poi fuggire a bordo di essa senza che lei avesse il tempo di avvicinarsi. Di fronte a tale racconto, i militari hanno immediatamente avvertito la Polizia, che è intervenuta velocemente con una volante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Polizia ha poi perlustrato la zona, riuscendo ad individuare il ladro in Viale Molza, in possesso della bicicletta della ragazza. A compiere il furto era stato un trentenne di origine marocchina, irregolare in Italia, che è stato prontamente denunciato per ricettazione e per la propria condizione di clandestinità.