Rissa tra due fazioni, sei denunce al campo nomadi di via Django

E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari per fronteggiare una lite violenta nata ieri intorno alle ore 19 all'interno dell'area di via Django - zona Gherbella - dove risiedono alcune famiglie nomadi. All'interno della microarea, infatti, era nato un contenzioso tra un gruppo di residenti e un'altra "fazione" che vive in una diversa area cittadina, per motivi legati a rapporti interpersonali. Dalle parole si è però passati ai fatti, con alcuni colpi proibiti volati fra i contendenti.

La Volante della Polizia ha effettuato un sopralluogo, ma lo scontro è proseguito anche davanti agli agenti, che hanno avuto il loro bel da fare per placare gli animi. Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma una volta terminata la contesa, nessuno è stato ricoverato in ospedale, le poche ferite riportate dai presenti sono state molto lievi.

Sei persone, tra i 20 e i 30 anni, sono state accompagnate in Questura per accertamenti e in seguito denunciate per il reato di rissa. Tra loro anche un minore.