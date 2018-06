Rissa tra due fazioni in viale Crispi, denunciato un uomo armato di mannaia

I controlli costanti, le sanzioni e perfino la chiusura di un negozio etnico divenuto ritrovo di spacciatori non si stanno rivelando sufficienti a risolvere in maniera definitiva il problema criminalità in viale Crispi, da tempo meta di immigrati nigeriani che in più occasioni hanno dato vita ad episodi violenti. E' accaduto anche ieri sera, quando due fazioni si sono fronteggiate proprio in uno dei vicoli che danno accesso al portico: tra i due gruppi di cittadini africani sarebbero volati colpi proibiti, per motivi finora sconosciuti.

Una donna che si trovava nel vicino bar ha assistito attonita alla scena e ha chiamato la centrale operativa della Polizia per denunciare il fatto. La Squadra Volante si è portata sul posto, ma i protagonisti dello scontro si erano già allontanati. La testimone ha però fornito una descrizione accurata (con tanto di foto) agli agenti, che si sono messi alla ricerca degli uomini coinvolti nella zuffa, percorrendo le loro probabili vie di fuga.

Poco più tardi è stato rintracciato uno dei protagonisti, che era in sella ad una bicicletta. Bloccato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di una mannaia, apparsa anche durante la rissa di poco prima. L'uomo è statao accompagnato in Questura ed identificato in un cittadino nigeriano di 30 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine modenesi in quanto già arrestato lo scorso maggio per spaccio di droga. Nei suoi confronti era stato emesso anche un divieto di dimora nel comune di Modena, non rispettato. Insieme a questa denuncia, lo straniero è stato deferito anche per rissa e per porto di oggetti atti ad offendere, poi rimesso in libertà.