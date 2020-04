Trova un portafogli con 3.600 euro e lo consegna ai carabinieri

Mentre passava in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, accanto ad una tabaccheria, si è accorta di un portafoglio a terra e lo ha raccolto. Con sua grande sorpresa all'interno si trovavano ben 3.600 euro in contanti. La signora modenese non ha esitato e ha contattato i carabinieri per segnalare il ritrovamento.

I militari hanno rintracciato il legittimo proprietario del "tesoretto", un 33enne modenese titolare di una pizzeria, e lo hanno contattato. l proprietario ha voluto ringraziare la signora personalmente incontrandola di persone presso la Stazione dei Carabinieri di San Damaso, alla presenza del Maresciallo Maggiore Cristian Lombardo.