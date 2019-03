Ritrovate le foto d'autore rubate nella galleria del Mata, indaga la Polizia

A distanza di poche ore dal raid predatorio che ha interessato il museo MATA di Modena, le due opere trafugate sono già state recuperate. E' stato il custode del cantiere dell'ex Manifattura Tabacchi ad accorgersi della preenza dei due quadri, parzialmente coperti da un telo all'interno dell'area abbandonata dell'ex complesso industriale che si trova proprio accanto alla galleria d'arte. Le due opere - una di Mimmo Jodice e una di Paolo Gioli - sono state recuperate dalla Polizia di Stato e affidate alla Scientifica per i rilievi del caso. Fortunatamente la foto e il piccolo quadro sono intatti.

Insieme alle opere è stata ritrovata anche una stampante, rubata sempre all'interno del Mata. Come ipotizzato fin dall'inizio, dunque, non si è trattato di un furto "specialistico", ma della semplice scorribanda di qualche sbandato, alla ricerca di oggetti da rivendere. Lo testimonia il fatto che al momento risultano rubati solo alcuni computer prelevati dalla reception della galleria.

Già in passato il cantiere incompiuto del Mata è stato oggetto di operazioni di polizia, sia per la presenza di tossicodipendenti che per quella di malviventi dediti ai reati predatori. Lo scheletro della fabbrica, infatti, fornisce un rifugio "comodo" e appartato agli sbandati che orbitano intorno alla zona della stazione ferroviaria.