Cede l'argine del canale Diversivo, campagne inondate nella Bassa

La piena dei fiumi che si sposta nella Bassa ha creato un enorme danno, le cui proporzioni sono a ancora tutte da capire. Questa mattina ha ceduto l'argine sinistro del canale Diversivo a nord di Massa Finalese. La falla è piuttosto importante e sta allagando le campagne in direzione dell'area protetta Le Meleghine. Sono sul posto vigili del fuoco, protezione civile e tecnici del consorzio di Bonifica. Stanno arrivando in questi minuti i primi mezzi per tentare di chiudere la falla di circa 15 metri.

La quantità d'acqua che si è riversata nelle campagne è davvero importante e le autorità locali stanno monitorando la situazione. Non è escluso il fatto che alcune abitazioni possano essere evacuate. Seguiranno aggiornamenti