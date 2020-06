Rubano due estintori da un autobus e li scaricano in strada, denunciate due ragazze

Ieri sera i Carabinieri di San Felice sul Panaro, richiamati da ciò che sembrava del fumo disperso nell’aria, hanno raggiungo il deposito degli autobus di linea di Camposanto. Qui hanno verificato che in realtà quella strana foschia altro non era che la polvere di due estintori, che due ragazze avevano disperso nell’aria.

Poco prima, infatti, in compagnia di altri due ragazzi, le due erano entrate all’interno di un autobus di linea, trovato con le portiere anteriori e posteriori aperte, parcheggiato nel deposito della stazione ferroviaria. Dopo aver preso due estintori da 6 kg cadauno si sono allontanate qualche centinaio d metri e li hanno scaricati in aria, per “divertimento”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di due studentesse, una delle quali minorenne, che ora dovranno rispondere di furto aggravato.