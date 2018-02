Safer Internet Day 2018. La Polizia di Stato incontra gli studenti del Da Vinci di Carpi

In occasione della Giornata mondiale dedicata alla sicurezza in internet, questa mattina la Polizia Postale di Modena ha incontrato oltre 200 studenti dell’ITIS da Vinci di Carpi. Si tratta di una attività di prevenzione ed informazione volta ad insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità del web e delle community on line senza incorrere nei rischi legati al cyberbullismo, alla violazione della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati.

“Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet inizia con te” il tema degli incontri di quest’anno, che hanno interessato in contemporanea le scuole di 100 capoluoghi di provincia in tutta Italia.

L’Ispettore Capo Marco Ferrari, Responsabile della Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Modena ed il Prof. Luca De Giorgis, Giudice Onorario presso la Corte d’Appello Minorile di Bologna hanno affrontato diverse tematiche dal cyberbullismo, al sexting, dall’adescamento dei minori in rete, alle conseguenze giuridiche di determinati comportamenti. Il giovane pubblico ha dimostrato grande interesse per i temi trattati, partecipando attivamente ai lavori della conferenza, con interventi e domande puntuali.