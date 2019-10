Massa Finalese, fuori pericolo l'anziana accoltellata dal marito

Se la caverà con una prognosi di 20 giorni Maria Maccaferri, l'86enne di Massa Finalese accoltellata ieri pomeriggio dal marito, il 96enne Lorenzo Simoni. La vicenda ha dunque avuto un epilogo favorevole, quantomeno sul fronte delle condizioni fisiche legate alla ferita alla gola, ma ha di fatto straziato un rapporto famigliare reso già durissimo dalla malattia della donna, costretta a letto da anni.

L'anziana resta dunque ricoverata presso l'ospedale Maggiore di Bologna, dove è giunta ieri in gravi condizioni: un plauso va certamente all'intervento del 118, che ha mobilitato in tempi rapidi anche l'eliambulanza, fatta arrivare dalla non certo vicinissima Parma.

Simoni è ora accusato di tentato omicidio e si trova a sua volta ricoverato presso l'Ospedale Ramazzini di Carpi: dopo il folle gesto l'anziano ha tentato di togliersi la vita e ha subito uno shock psicologico particolarmente forte. Per questo è immaginabile che trascorrerà diverso tempo presso la struttura sanitaria.