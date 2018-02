Sassuolo. Auto carambola più volte prima trovarsi capovolta

E' avvenuto ieri sera in via Radici in Monte, all'incrocio con la via Palestro, l'incidente di di una Opel Zafira che, dopo aver carambolato più volte, ha fermato la sua corsa capovolta. Ad intervenire sono stati i Carabinieri per eseguire i rilievi sul posto, e i Vigili del Fuoco, che collaborando con i sanitari del 118, hanno permesso l'estrazione del conducente dal veicolo. Secondo quanto appurato, non sono sono stati coinvolti altri veicoli.