Si imbatte nei vigili, scende e spinge l'auto a mano per evitare l'alcoltest

Fermato dalla Polizia municipale di Modena nel corso di controlli notturni mirati a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze, spegne il motore dell’auto, scende e si mette a spingere il veicolo: un comportamento che, a suo parere, sarebbe bastato a dimostrare che non era alla guida.

Davvero singolare la trovata di un giovane automobilista italiano che sperava in tal modo di sottrarsi all’alcol test a cui, poco dopo, è in effetti risultato positivo. Il 27enne, fermato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 maggio in via Argiolas, a Modena, nei pressi della discoteca Frozen, aveva un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5. Per lui sono pertanto scattati denuncia penale, decurtazione di 10 punti dalla patente e ritiro della stessa ai fini della sospensione, sarà l’Autorità giudiziaria a decidere in che misura applicare la pena. Stessa sorte per un conducente 32enne, anch’egli trovato con un tasso alcolemico che lo ha collocato nella seconda fascia individuata dal Codice della Strada. È stata invece elevata solo la sanzione amministrativa, oltre a sospensione della patente e decurtazione dei punti, come previsto dal Codice della Strada, a una 21enne di nazionalità polacca, neo patenta, alla guida con un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 (per i neopatentati è previsto infatti il tasso 0).

I controlli in zona Contrada si sono svolti tra le tre e le quattro della domenica. Nella prima parte della notte le pattuglie della Municipale avevano effettuato analogo servizio notturno, volto alla sicurezza stradale, attraverso un controllo dinamico su via Emilia Ovest e, successivamente, nei pressi della rotatoria tra le vie MonteKosica, Montecuccoli e Fontanelli.

Qui la Municipale ha controllato diversi automobilisti sanzionandone tre per guida in stato di ebbrezza; in particolare, due, un 30enne e una 46enne, entrambi italiani, sono stati denunciati penalmente (perché con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5) mentre per un terzo (con tasso alcolico tra 0,5 e 0,8) è scattata la sanzione amministrativa e la sospensione della patente.

Complessivamente nella notte sono stati controllati 70 automobilisti: cinque erano alla guida in stato di ebbrezza, tra i qualio quattro sono stati denunciati penalmente e uno sanzionato.