Scippo ai danni di un'anziana a Sassuolo, arrestato dalla Polizia un 28enne

Nella mattinata di ieri, intorno alle 9.40, la Polizia di Sassuolo è riuscita a trarre in arresto un cittadino italiano di anni 28, responsabile del reato di furto con strappo. Il giovane, dopo aver avvicinato una anziana signora che percorreva a piedi via Monzambano, aveva cercato di strapparle la catenina, riuscendo a rubarle solo il ciondolo che era caduto a terra, per poi darsi alla fuga.

Grazie alla descrizione della vittima e di alcuni testimoni, gli agenti, dopo aver prestato un primo soccorso alla anziana, si sono messi alla ricerca del malvivente, rintracciandolo in via Magenta all’intersezione con via San Martino. La perquisizione personale ha dato esito positivo in quanto in una tasca dei pantaloncini è stata rinvenuta la medaglietta, raffigurante Padre Pio, che era stata appena rubata all’anziana signora e sulla cui provenienza il ladro non è stato in grado di fornire valide spiegazioni.

La donna non ha riportato traumi, ma considerato il forte stato di agitazione, gli agenti hanno richiesto l’intervento sul posto dei sanitari del 118. Trattenuto presso le celle di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, il 28enne sarà processato questa mattina con rito direttissimo.