Anziana seguita dopo il prelievo al bancomat e scippata

Una donna di 79 anni è stata vittima di uno scippo, avvenuto ieri a metà pomeriggio lungo via Valdrighi, nel quartiere di Sant'Agnese. La signora aveva appena prelevato allo sportello bancomat, senza accorgersi che evidentemente qualcuno la stava osservando a distanza. L'anziana si è quindi rimessa in sella alla propria bicicletta, ma dopo qualche metro è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato al borsetta ed è corso via.

Fortunatamente la 79enne non ha perso l'equilibrio e non ha quindi riportato lesioni, ma con la borsa e gli effetti personali sono spariti anche i 200 euro appena prelevati. Tutto è avvenuto in modo molto rapido, tanto che non è stato possibile alla vittima fornire una descrizione del malvivente. A questo scopo potranno tornare utili le telecamere di videosorveglianza.